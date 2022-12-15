İstanbul, Çanakkale , Ankara ve Ordu'da 13 Aralık'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Sipahi, Örnek ve Bartınlı'nın aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Murat Hazinedar ise Kastamonu 'da yakalanıp İstanbul'a götürülmüştü.

İstanbul'da "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski belediye başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalanma anı kamerada - Son Dakika

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