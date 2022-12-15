Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalanma anı kamerada - Son Dakika
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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalanma anı kamerada

15.12.2022 17:56

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İstanbul'da yürütülen, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polisler tarafından gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın gözaltına alınma anı, Tosya Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere göre, arkadaşına ait otomobille Ordu'dan İstanbul'a giden Hazinedar, 13 Aralık'ta D-100 kara yolunun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkisinde bulunan sanayi sitesine girdi.Yol denetimi yapan polis ekipleri, otomobili sanayi sitesi içinde durdurarak Hazinedar'ı gözaltına aldı.

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul'da "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski belediye başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul, Çanakkale, Ankara ve Ordu'da 13 Aralık'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Sipahi, Örnek ve Bartınlı'nın aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Murat Hazinedar ise Kastamonu'da yakalanıp İstanbul'a götürülmüştü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalanma anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalanma anı kamerada - Son Dakika
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