Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret etti - Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret etti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, ilk olarak 22 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesini ziyaret etti.

Burada ilçe merkezini gezen İnce, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, kendilerine "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Muharrem İnce, daha sonra Giresun kent merkezine geçti. Burada Atatürk Meydanı'nda gezen İnce, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, memleket hareketi olarak Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi.

İnce, Türkiye'nin, dünya fındık ekili alanlarının yüzde 75'i ile üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin böyle bir üründen yeterince yararlanamadığını öne sürdü.

"Dünyada sizin elinizde olan bir şey değerlendiremiyorsunuz." ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:

"Fındığın sorununu çözemeyen Türkiye'nin sorununu çözemez. Bu kadar size ait bir şeyin sorununu çözemiyorsanız 18 yılda demek ki siz hiçbir sorunu çözemezsiniz. Zaten 2002'den bu noktaya geldiğimizde de Türkiye'nin çözülmüş bir tane sorunu yoktur. İşte biz 'Memleket Hareketi' olarak 'Türkiye'nin zengin topraklarının yoksul çocukları olmayalım' diye, 'Çocuklarımız güzel hayaller kursun' diye, oradan oraya dolaşıyoruz."

İnce, karış karış Türkiye'yi dolaştıklarını belirterek, "Türkiye'de gördüğüm şu; insanlar iktidardan da memnun değil, muhalefetten de memnun değil. Türkiye'de genel anlamda gördüğüm durum bu. Biz de millete bir alternatif olmaya, bir çözüm noktası olmaya, bir seçenek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İnce, daha sonra kara yoluyla Ordu'ya hareket etti.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Milletvekili, Giresun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oyla yeniden genel başkan seçildi Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı
Liverpool, Sadio Mane'nin golleriyle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti Liverpool, Sadio Mane'nin golleriyle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti         
20:27
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü         
18:47
Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı         
18:25
Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar         
17:49
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oyla yeniden genel başkan seçildi Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oyla yeniden genel başkan seçildi         
13:58
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı         
03:47
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı         
00:08
12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım 'Anne size bir şey yapmasından korkuyorum' dedi 12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım 'Anne size bir şey yapmasından korkuyorum' dedi         
23:52
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 20:38:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei