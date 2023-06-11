Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal 5. kattan düşerek yaralandı - Son Dakika
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Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal 5. kattan düşerek yaralandı

Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal 5. kattan düşerek yaralandı

11.06.2023 20:55

Rize'de eski CHP Kadın Kolları Başkanı ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal, evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ardal olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de eski CHP Kadın Kolları Başkanı ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal, Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanı'nın 5. katındaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardal'ın düştüğünü gören çevredekiler vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ardal olay yerine gelen sağlık ekipleri taraflıdan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal 5. kattan düşerek ağır yaralandı
Kaynak: İHA
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Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal 5. kattan düşerek yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal 5. kattan düşerek yaralandı - Son Dakika
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