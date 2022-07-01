Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
Üye Girişi

Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası

01.07.2022 16:19
Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında 300 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında 300 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ocak'ın avukatları tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın 21 Haziran'da TBMM KİT Komisyonundaki konuşmasında, ardından 30 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında Ocak'ın ailesi hakkında gerçek dışı iddialarda bulunduğu belirtildi.

Başarır'ın DHMİ ve İstanbul Havalimanı'nda usulsüz işlemler yapıldığına dair açıklamalarının tamamen gerçek dışı ve Ocak'ın kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde olduğu kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Davalı, müvekkil, eski Ulaştırma Bakanı ve Başbakan Binali Yıldırım ve mevcut Ulaştırma Bakanı'nın da adını kullanarak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan birtakım usulsüz ve yolsuz işlemler yapıldığını iddia etmiş, bu iddialarını destekler hiçbir somut delil olmadığı halde tamamen asılsız ve dayanaksız iddialarda bulunarak müvekkilin kişilik haklarını zedelemiştir. Davalı, açıklamalarında sanki müvekkil tek başına ihale ve benzeri kararları almış gibi algı yaratmakta, gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyu yanıltılmakta, müvekkilin kişilik haklarına saldırmaktadır. Müvekkilin genel müdür olduğu dönemde alınan kararlar, hukuka ve mevzuata uygun alınmış, kararlara konulan şartlarla kamuya ilave yatırım ve ek gelir şartı koşulmuş, müvekkilin görev yaptığı ilgili dönemdeki işlemler Sayıştay tarafından ilgili yıllarda denetlenmiş, ilgili faaliyet yılları TBMM tarafından Sayıştay önerisi ile ibra edilmiştir."

Dava dilekçesinde, söz konusu açıklamaları nedeniyle Başarır'ın 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

Funda Ocak'tan açıklama

Eski Genel Müdür Ocak da yaptığı açıklamada, 36 yıl boyunca her kademesinde gurur duyarak görev yaptığı DHMİ'nin bir kamu iktisadi kuruluşu olduğunu belirterek, "En üst karar alma organı yönetim kuruludur. Genel müdür, bu kurulun tek oya sahip başkanıdır. Kurul, 6 kişilikheyetten oluşmaktadır, kurulun karar ve faaliyetleri Sayıştay denetimine tabidir. Buna karşın Sayın Vekil sanki Funda Ocak, tek karar mekanizmasıymış ve tek başına keyfi kararlar almış gibi bir algı yaratmış, asılsız iddiaları ile şahsımı hedef almıştır." ifadelerini kullandı.

Başarır'ın hedef aldığı İstanbul Havalimanı Projesi'nin, tüm süreçleri kamuya açık, şeffaf ve tüm isteklilerin katılabileceği şekilde düzenlenen açık artırma usulü ile ihale edilmiş, Türkiye açısından önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Ocak, şunları kaydetti:

"Bu projenin yatırım döneminde alınan tüm kararlar, işin şartnamesine ve sözleşmesine uygun gerçekleştirilmiş ve kamu yararına şirket lehine oluşabilecek maliyet azalışları ise alınan kararlarda açıkça 'İdare lehine ilave kira ödemesi veya idarenin talep edeceği ek yatırım ile değerlendirilecektir.' açık hükmü ile şarta bağlanmıştır.

Teknik zorunluluklar ve şartname hükümlerinin gereği olarak yapılan kira ötelemesi ise görevli şirkete hak doğuran ek maliyet artışı ve ek süre verilmemesi için yapılan bir ötelemedir. Ötelenen tutara her yıl Eurobond faiz oranı uygulanması şartı ile idarenin zararı yoktur.

Sayın Vekil, yeterince araştırma ve değerlendirme yapmadan, tamamen asılsız birtakım iddialarla şahsıma haksız isnatlarda bulunmuş, kamuoyunu yanlış bilgilendirerek kişilik haklarımı ihlal etmiştir. Yasalara uygun faaliyet yürüttüğüm şirketime ilişkin mahrem vergisel bilgilerini ele geçirdiğini ikrar ederek de kişisel verilerim ile özel hayatımın gizliliğini de ihlal etmiştir. Sayın Vekil'in haksız ve mesnetsiz iddiaları nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuş olup Sayın Vekil hakkında hukuki yollara başvurularak yasal süreç başlatılmıştır."

YORUMLAR
500
CHP'li Ünsal: 'Tekrar maske, mesafe, aşı mutlaka olmalı' CHP'li Ünsal: 'Tekrar maske, mesafe, aşı mutlaka olmalı' Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın ulaşım sorununu dile getirdi Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın ulaşım sorununu dile getirdi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement