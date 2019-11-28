Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 yıl önce 2 polisin şehit düştüğü terör saldırısında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, düzenlenen törenle anıldı.

Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla Elçi'nin ölümünden hemen önce yaptığı basın açıklamasındaki konuşması sinevizyondan izlettirildi.

Baro Başkanı Cihan Aydın, ölümünün 4. yılında Tahir Elçi'yi saygı ve özlemle andıklarını belirterek, saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmayı dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Aydın, Tahir Elçi'ye ithafen "Seni tanıyan tanımayan herkes, senin iyi bir hukukçu, yılmaz bir insan hakları savunucusu, dürüst barış savunucusu, savaş karşıtı bir adalet savaşçısı olduğunu iyi bilirler. Bu nedenle de meslek hayatını, mağdurların yanında, onların yoldaşları olarak, tam da bu Dört Ayaklı Minare'nin önünde noktaladın. Yaşamını noktaladığını sanma, yürekleri yumruklarından büyük meslektaşların ve dostların tarafından yaşatılıyorsun ve yaşatılacaksın. Mücadelenle, insanlığınla, savaş karşıtlığın ve barışseverliğin ile yaşatılacaksın." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Elçi'nin öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı.

Anma etkinliğine, Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Salihe Aydeniz ve Berdan Öztürk katıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde de dua edildi ve Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.

Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015'te, Diyarbakır Barosu tarafından, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.