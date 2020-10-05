Eski eşini darbeden sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Eski eşini farklı tarihlerde darp ve tehdit ettiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iki iddianamede toplam 26 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen sanık, hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tarık Keskin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Rüya K. ile avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Tarık Keskin hakkında hazırlanan iki iddianamenin birleştirildiğini söyledi.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu zanlı Tarık Keskin, müştekiyi darbettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, olay tarihinde Ankara'da düğünde olduğunu iddia etti.

Müştekiye yumruk atmadığını, evinin önüne gidip havaya ateş etmediğini ileri süren Keskin, "Silahta parmak izi incelemesi yapılırsa benim olmadığı ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Müşteki Rüya K. de sanığın çalıştığı iş yerine sık sık gelerek kendisini darbettiğini belirterek, olaylara iş yerindeki herkesin şahit olduğunu söyledi.

Bıçakla kendisini tehdit eden sanığın kendisi ve ailesini sürekli rahatsız ettiğini ifade ederek, sanığın yakalandığı sırada aracından sahte polis kimliği çıktığını anlattı.

Müşteki avukatı Caner Şahin de 30'un üzerinde suç kaydı olduğu tespit edilen sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iki iddianamede, tutuklu sanık Tarık Keskin'in müşteki olan eski eşi Rüya K. ile 2019 yılında boşandığı, sonrasında sanık Keskin'in bu durumu kabullenemeyerek müşteki Rüya K'ye yönelik tehdit, hakaret, huzur bozma ve basit yaralama şeklinde eylemler gerçekleştirdiği anlatılıyor.

İddianamelerde, sanık Tarık Keskin ile ilgili başlatılan soruşturmaların bazılarının halen uzlaştırma aşamasında bulunmasına rağmen sanık Tarık Keskin'in müştekiye karşı benzer eylemlerine devam ettiği kaydediliyor.

Sanık Tarık Keskin'in farklı tarihlerde, müştekiye yönelik darp, hakaret, tehdit suçlarını işlediğine yer verilerek, sanığın ayrıca müştekiye ait elektronik posta hesabına hakaret içerikli mesajlar gönderdiği ve müştekinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığı anlatılıyor.

Keskin hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "basit yaralama", "silahla yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından toplamda 5 yıl 10 aydan 24 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iki iddianame, Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nce birleştirildi.