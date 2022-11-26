Eski eşini öldürüp, battaniyeye saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Eski eşini öldürüp, battaniyeye saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

26.11.2022 10:03
Eski eşini öldürüp, battaniyeye saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için Konya'dan gelen boşandığı eşi Remziye Tüysüz'ü (22) boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye saran Yalçın Polat (28) hakkında, 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için Konya'dan gelen boşandığı eşi Remziye Tüysüz'ü (22) boğarak öldürdükten sonra cesedini battaniyeye saran Yalçın Polat (28) hakkında, 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Polat'ın, Tüysüz'ü öldürdükten sonra çocukların psikolojisi bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını söylediği de yer aldı.

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için 3 Nisan'da, bir süre önce boşandığı Yalçın Polat'ın İzmir'in Bornova ilçesindeki evine gitti. Aynı gece Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olduğunu görüp içeri giren yakını, Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin incelemesinde, Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, Tüysüz'ün 2 ay önce boşandığı, 3 yıllık eşi oto tamircisi Yalçın Polat'ın babası H.P. ile kardeşleri O.P. ve F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Polat'ı aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı. Yalçın Polat, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından emniyete sevk edilen şüphelilerden H.P, F.P. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalçın Polat, tutuklandı. Remziye Tüysüz, memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

REMZİYE ASTIM VE BRONŞİT HASTASIYMIŞTüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede, 2 çocukları olan çiftin olaydan 2 ay önce geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandıklarının altı çizildi. Tüysüz'ün Polat'ı arayıp İzmir'e geleceğini ve çocuklarını alacağını söylediği, olay günü saat 13.30 sıralarında eve geldiği belirtildi. Tüysüz'ün eve gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktığı, sinirlenen Polat'ın evin salonunda bronşit ve astım hastası olan Tüysüz'ün boğazını sıktığına vurgu yapıldı. Bu eylemden sonra Tüysüz'ün yaşamını yitirdiği, Polat'ın çocuklarının annelerini bu halde görmemesi için battaniyeye sardığı ve Tüysüz'ün cep telefonunu da kırıp attığı iddianamede yer buldu. Polat'ın bir süre sonra evden ayrılıp araç kiraladığı sonra polis ekiplerine yakalandığı belirtildi. Polat'ın polis merkezinde olduğu sırada kardeşi O.P.'nin, 155'i arayarak evde ceset olduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.İddianamede Yalçın Polat'ın ifadesine de yer verildi. Polat'ın, boşandığı eşi olan Tüysüz'ün kendisine hakaret ettiği için sinirlendiği ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştiğini söylediği belirtildi. Polat'ın, çocuklarının psikolojilerinin bozulmaması için cesedi battaniyeye sardığını da ifadesinde anlattığı iddianameye girdi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Polat için 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.Öte yandan H.P., F.P. ve O.P. hakkında 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiği iddianamede yer aldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Eski eşini öldürüp, battaniyeye saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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