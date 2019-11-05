Son Dakika Haberleri: Eski futbolcu Tümer Metin filmde rol aldı
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Eski futbolcu Tümer Metin filmde rol aldı

6 saat önce

Zonguldaklı eski milli futbolcu Tümer Metin, Zonguldak'ta çekimleri devam eden "Lacivert Gece" isimli filmde rol aldı.

Eski futbolcu Tümer Metin filmde rol aldı, System.String[]

Zonguldaklı eski milli futbolcu Tümer Metin, Zonguldak'ta çekimleri devam eden "Lacivert Gece" isimli filmde rol aldı. Tümer Metin, çekimlerin tamamlanmasının ardından Zonguldak Kömürspor'lu teknik heyet ve futbolcularla görüştü.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un altyapısında yetişerek sırasıyla Samsunspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen ve son olarak Yunanistan'ın Lirassa takımında futbolu bırakan Zonguldaklı eski milli futbolcu Tümer Metin, film çekimleri için Zonguldak'a geldi.


Tümer Metin, senaryo gereği Zonguldak Kömürspor'un kulüp binasında ardından da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda çekimlere katılarak rol aldı.


Çekimler sonrasında Zonguldak Kömürspor'un antrenmanını ziyaret eden Metin, teknik direktör Serkan Afacan ve kaptan Sinan Ören'le bir araya geldi. Metin, Afacan'dan takımın gidişatı hakkında bilgi alarak, her zaman Zonguldak Kömürspor için elinden gelen desteği vereceğinin sözünü verdi. Tümer Metin çekimler ardından kentten ayrıldı.


Öte yandan, Lacivert Gece isimli filmin çekimlerinde Zonguldak Kömürsporlu futbolcular da çekimlerde rol aldı. Renkli görüntülerin sahne olduğu çekimlerde ünlü oyuncu Cansu Fırıncı Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörünü canlandırarak kırmızı-lacivertli oyuncuları motive etti. Ardından Fırıncı, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oyunculara antrenman yaptırdı.


Lacivert Gece


Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde baba ile oğlunun hayat hikayesini anlatan filmde, kaçak ocak, sendika mücadelesi de yer alacak. Filmde Cansu Fırıncı ve Ümit Çırak başrollerde oynayacak. - ZONGULDAK

Tümer Metin, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:26 Kaynak: İHA
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