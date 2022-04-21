Eski hakim ve savcıların "Zirve Yayınevi davası"yla ilgili yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
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Eski hakim ve savcıların "Zirve Yayınevi davası"yla ilgili yargılanmalarına devam edildi

21.04.2022 13:16
Eski hakim ve savcıların "Zirve Yayınevi davası"yla ilgili yargılanmalarına devam edildi

Malatya'da 2007'de işlenen Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davayla ilgili, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4'ü firari 5 eski hakim ve savcının, olayı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda Ergenekon ile ilişkili göstermeye çalıştıkları iddiasıyla...

Malatya'da 2007'de işlenen Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davayla ilgili, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4'ü firari 5 eski hakim ve savcının, olayı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda Ergenekon ile ilişkili göstermeye çalıştıkları iddiasıyla yargılandıkları davanın duruşması görüldü.

Yargıtay 11. Ceza Dairesince görülen davanın duruşmasında müştekilerden İlker Çınar ile bulunduğu cezaevinden bağlantı kuruldu, diğer müşteki eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger salonda hazır bulundu.

Sanık Birol Bilen'in katılmadığı duruşmada firari sanıklar Cihan Kansız, Hadi Çağdır, Mehmet Karababa ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilemediği belirtildi.

Daire Başkanı Ali İhsan Öztekin tarafından dava dosyasına gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından müşteki sıfatıyla dinlenen Çınar, Zirve Yayınevi davası nedeniyle yargılandığını ve ceza aldığını, hakkındaki dosyanın istinaf aşamasında olduğunu dile getirdi.

Çınar, bir dönem uzman erbaş olarak çalıştıktan sonra meslekten kendi isteğiyle ayrıldığını, Hristiyan teolojisi üzerine eğitim aldığını ve ardından da misyonerlik faaliyetlerini araştırmaya başladığını anlattı.

Davaya konu cinayetler öncesi Tarsus'ta yaşadığını, davanın diğer müştekilerinin kendisi ile temas kurması sonrası onlara misyonerlik faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiğini kaydeden Çınar, bu tanışmadan yaklaşık 2 ay sonra Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlerin işlendiğini bildirdi.

Cinayetlerin ardından FETÖ'nün hedefi haline geldiğini, hakkında Bugün ve Zaman gazetelerinde haberler yapıldığını belirten Çınar, "Örgüt, beni ve benim üzerimden ulusalcıları cinayetlerle ilişkilendirmeye başladı." dedi.

Davanın sanıkları Öz ve Kansız'a ifade verdiği yönündeki iddialar hatırlatılan Çınar, 2010'da örgüt tarafından esir alınarak yönlendirildiğini, bu esaretinin 2016 Haziran'da sonlandığını, bunun ardından Temmuz 2016'da da söz konusu ifadelerinin önceden oluşturularak kendi adına yeniymiş gibi verildiğini ancak kendisine ait olmadığını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yazdığını ifade etti.

Çınar, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi.

Salonda hazır bulunan diğer müşteki Ülger ise Çınar'ın ifadelerinin en başından bu yana çelişkiler içerdiğini belirtti.

Ülger, "İlker Çınar'ın finansörü misyonerler ve FETÖ'cülerdir." diye konuştu.

Dava 6 Ekim'e ertelendi

Müştekilerin dinlenilmesinin ardından Daire Başkanı Öztekin, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine, katılma talebinde bulunan müştekilerin taleplerinin kabulüne karar verildiğini, davanın 6 Ekim'e bırakıldığını bildirdi.

Sanıklar, "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılanıyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Zirve Yayınevi, Ergenekon, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski hakim ve savcıların 'Zirve Yayınevi davası'yla ilgili yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika


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