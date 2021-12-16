Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman'ın (82) cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.
1996-2002 yılları arasında 3 dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Sayman için yarın saat 12.00'de İstanbul Barosu önünde tören düzenlenecek.
Sayman'ın naaşı, buradaki törenin ardından Şakirin Camii'nde ikinci vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.
Konya'da 1939 yılında doğan Sayman, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Sayman, İstanbul Barosu'nda 3 dönem başkanlık yaptı.
Son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Sayman, 2001 yılında Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülünü almıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eski İstanbul Barosu Başkanı Sayman'ın cenazesi yarın toprağa verilecek - Son Dakika