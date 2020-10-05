Rize'nin Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, halefi Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Emre Zeyrek'i ziyaret etti.
2016-2019 yılları arasında Güroymak İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekili görevini yaptığı sıra Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığına atanan Ufuk Özen Alibeyoğlu, halefi Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek' makamında ziyaret etti. Kaymakam Zeyrek'e yapmış olduğu ziyaretten dolayı Ardeşen Kaymakamı Alibeyoğlu'na teşekkür etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 23:37 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Eski kaymakamdan halefi yeni kaymakama ziyaret - Son Dakika