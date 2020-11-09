Eski Milletvekili Sağesen için TBMM'de tören - Son Dakika

ANKARA'da hayatını kaybeden eski Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen için TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM'de düzenlenen törene Sağesen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski ve yeni milletvekilleri ile meclis personeli katıldı. Sağesen'nin cenazesi Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılanacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.