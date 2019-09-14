Son Dakika Haberleri: Eski milletvekili Koyuncugil için cenaze töreni
Son Dakika Politika Haber

Eski milletvekili Koyuncugil için cenaze töreni

1 saat önce

Vefat eden eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Vefat eden eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Koyuncugil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski siyasetçiler ile bazı Meclis personeli katıldı.

Süleyman Koyuncugil'in naaşı, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gaziantep'te 1946'da doğan Koyuncugil, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Mimarlık yapan Süleyman Koyuncugil, Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi olarak görev yaptı.

17'nci Dönemde Gaziantep'ten milletvekili seçilen Koyuncugil, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Eski milletvekili Koyuncugil için cenaze töreni

Milletvekili, Gaziantep, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti
Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu? İYİ Parti, HDP'li vekil için iktidara çağrıda bulundu: Dokunulmazlığını kaldırın Dayı yeğenin vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:46:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski milletvekili Koyuncugil için cenaze töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]