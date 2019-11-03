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Eski Milletvekili Recai Berber'in acı günü

7 saat önce

Eski milletvekillerinden Recai Berber'in, kayınvalidesi Remziye Münger, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Milletvekili Recai Berber'in acı günü, System.String[]

Eski milletvekillerinden Recai Berber'in, kayınvalidesi Remziye Münger, son yolculuğuna uğurlandı.

23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Manisa milletvekili olan Recai Berber'in kayınvalidesi Remziye Münger için, Kırkağaç Çiftehanlar Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kırkağaç Kaymakamı Murat Küyükköse, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa il ve ilçe teşkilatları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Remziye Münger'in cenazesi Kırkağaç Çiftehanlar Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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