Eski milli futbolcu Ümit Karan, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski milli futbolcu Ümit Karan, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Eski milli futbolcu Ümit Karan, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi Açıklaması

6 saat önce

Eski milli futbolcu Ümit Karan, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin "Yapılan hareket hazmedilemez. Bize yıllarca spor camiasında her milletin bayrağı ve marşı önünde saygılı olmamız öğretildi.

Eski milli futbolcu Ümit Karan, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi Açıklaması, System.String[]

Eski milli futbolcu Ümit Karan, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna ilişkin "Yapılan hareket hazmedilemez. Bize yıllarca spor camiasında her milletin bayrağı ve marşı önünde saygılı olmamız öğretildi." dedi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin bayrak hassasiyetini tüm dünyanın bildiğini belirterek, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un özür dilemesi gerektiğini söyledi.


Futbol oynadığı süre içinde her milletin bayrağına saygı duyarak sahada ter döktüğünü ifade eden Karan, şöyle konuştu:

"Yapılan hareket hazmedilemez. Bize yıllarca spor camiasında her milletin bayrağı ve marşı önünde saygılı olmamız öğretildi. Bir marş okunduğunda, bir bayrak havaya kaldırıldığında biz sporcular hep saygılı olduk. Siyaset alanında böyle bir skandalın yaşanmış olması üzücü. Yunan birçok sporcu arkadaşım var. Eminim ki hepsi Türkiye'yi seviyor ve saygıları sonsuz. Bu yapılan hareket Lagos'un şahsi ayıbıdır."

Karan, ay-yıldızlı bayrağı yıllarca göğsünde gururla taşıdığının altını çizdi.

Bayrak yırtmanın çocukça bir hareket olduğunu dile getiren Karan, şunları kaydetti:

"O milletvekili, bir milleti temsil ediyor. Fakat o millet, onun gibi düşünüyor mu acaba? Depremler oluyor, dünya insanı oluyoruz. Yangınlar çıkıyor, dünya insanı oluyoruz. Kobe Bryant öldü, her milletten insan üzüntü duydu. Çin'de yaşananlar hepimizi derinden etkiliyor. Saygı, hürmet bizim genlerimizde var. Fakat biri bizim bayrağımıza el uzatırsa, onun da haddini bildirir bu aziz millet. Haddi aşmamak gerekir."

Ümit Karan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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