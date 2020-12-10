Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, gece yarısı ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bir evde meydana gelen olayda; Çağla Ç, eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. ile buluştuktan bir süre sonra aralarında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma sırasında Ufuk Ö, eski kız arkadaşını bir çok defa bıçaklayarak kaçtı.

GENÇ KIZIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kanlar içinde kalan genç kız kendini sokağa atarak çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri genç kızı durdurdukları ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızın hastanedeki tedavisi ise devam ederken durumu ciddiyetini koruyor.

ZANLI TESLİM OLDU

Eski sevgilisini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Ufuk Ö. ise Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlı sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.