Son Dakika Haberleri: Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'ya yumurtalı saldırı
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'ya yumurtalı saldırı

6 saat önce

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, düzenlediği mitingde yumurtalı saldırıya uğradı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'ya yumurtalı saldırı, System.String[]

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, düzenlediği mitingde yumurtalı saldırıya uğradı.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkent Kiev'de muhalefetin siyasi kanadını oluşturan isimlerle 'Zelenskiy için kırmızı çizgi' adı altında yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi.

Muhalefet tarafından Rusya yanlısı olarak eleştirilen Zelenskiy'e karşı düzenlenen mitingde beklenmedik bir olay yaşandı. Mitinge katılanlar arasındaki bir vatandaş, daha önce gösteri alanına soktuğu yumurtaları Poroşenko'ya fırlattı. Eski Devlet Başkanı'na 2 adet yumurta atan şahıs, gösteriye katılan ve muhalefet destekçisi olanlar tarafından yaka paça yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa, Almanya, Rusya liderlerinin katılımıyla Ukrayna krizine çözüm bulmak için gerçekleştirilecek Normandiya Dörtlüsü toplantısına katılacak. Kırım konusunun da değerlendirileceği toplantı, Zelenskiy'nin Ukraynalılara verdiği sözleri tutması için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

(İHA)

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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