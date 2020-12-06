Eski Vekil Murat Demir'in babası toprağa verildi - Son Dakika

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'in babası Hasan Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi altında olan ve son olarak yoğun bakım ünitesine alınan 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'nin babası Hasan Demir, 86 yaşındaki hayatını kaybetti. Eski Vekil Murat Demir'in kardeşleri Emin Demir ve Mustafa Demir'in de babaları olan Hasan Demir'in cenazesi, İstanbul'dan Cide'nun Denizkonak köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hasan Demir, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya Tufan, MHP Kastamonu Belediye Meclis Üyesi Metehan Hamzaoğlu, AK Parti Cide İlçe Başkanı Mustafa Aygen, GMG Kastamonuspor Klüp Başkanı Enes Ege Aygün ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeye katılanlara teşekkür eden 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Ailemizin direği bizim her şeyimiz Babamız Hasan Demir hakka yürüdü. Mekanın cennet olsun babam. Canımızın parçasını, atamızı, babamızı ebediyete uğurladık. Acımızı paylaşmak isteyip, pandemi kuralları ve sokağa çıkma yasağından dolayı gelemeyen, fakat gönlü bizimle olan, gerek arayan, gerek mesaj atan herkese şahsım ve ailem adına binlerce kez teşekkür ederiz" dedi. - KASTAMONU