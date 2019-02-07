Son Dakika Haberleri: Eski Yargıtay Üyesi Fetö'cü Hüseyin Güngör Babacan'ı Ses Kaydı Ele Verdi

Eski Yargıtay Üyesi Fetö'cü Hüseyin Güngör Babacan'ı Ses Kaydı Ele Verdi

31 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:55 Kaynak: Youtube

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