Eski yetişkin film yıldızı Zoe Parker, evinde ölü bulundu. Parker'ın ölümünden şüphelenen Teksas polisi, olayın araştırılacağını söyledi.
Nişanlısı Jay Campbell,cenaze masraflarını karşılamak için kurduğu yardım sitesinde Zoe Parker'ın uykusunda öldüğünü açıklarken "Zoe Parker'ın 12 Eylül'de saat 2 civarında uykusunda öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Campbell şunları yazdı: "Yetişkin film sektöründen ayrıldıktan sonra, Zoe Parker yeni bir hayata başlamak için ailesinin yanında olmak için evine Teksas'a taşındı. Harika olmaya başlamıştı ve hayatında ilk kez gerçekten mutlu görünüyordu."
Parker'ın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 23:24
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