Son Dakika Haberleri: Eskişehir Bakan Selçuk'tan, Evde Bakım Yardımı Alan Engellilere Müjde

Eskişehir Bakan Selçuk'tan, Evde Bakım Yardımı Alan Engellilere Müjde

45 dakika önce

Bakan Selçuk'tan, evde bakım yardımı alan engellilere müjdeAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı alan engellilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeler nedeniyle bazı mağduriyetler yaşadığını belirterek, Bu mağduriyetleri giderebilmek...

Bakan Selçuk'tan, evde bakım yardımı alan engellilere müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı alan engellilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeler nedeniyle bazı mağduriyetler yaşadığını belirterek, Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında ramazan ve bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir düzenleme talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclis'ten geçecek. Bunun müjdesini vermek isterim dedi.

Bakan Selçuk, ilk olarak Eskişehir Valiliği'ne geldi. Valilik girişinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra koordinasyon toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Selçuk, bayram ikramiyeleri sebebiyle evde bakım yardımı alan engellilerin mağduriyet yaşamaması için verdikleri düzenleme talebinin en kısa zamanda Meclis'ten geçeceğini belirterek, şunları söyledi

Bugün sabah yeni düzenlememize dair açıklamamı geçmişti basındaki arkadaşlarımız. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl uygulamaya başladığı Ramazan ve Kurban bayramlarındaki ikramiyeler sebebiyle evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda bir takım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında Ramazan ve bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir düzenleme talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclis'ten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız veya mağduriyet yaşayacak olan vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetlerini giderilmesine ön ayak olmuş olacağız. Bunun müjdesini de vermek isterim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:47 Kaynak: DHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel
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