ESKİŞEHİR - 1 Eylül'de hizmete açılan İl Halk Kütüphanesini 40 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında hizmete açılan l Halk Kütüphanesi 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Azade gazetecilere, kullanım alanı 7 bin 651 metrekare olan yeni binanın, öncekinden 10 kat fazla büyüklükte olduğunu belirterek, yapının içerisinde oyuncak kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, görme engelliler kütüphanesi, işitme engelliler kütüphanesi, kent kitaplığı, internet bölümü, cep sineması, süreli yayın bölümü, konferans, toplantı ve sergi salonları, hobi ve sanat atölyelerinin bulunduğunu söyledi.

Eski kütüphanenin iki katlı 750 metrekareden ibaret bir kütüphane olduğunu kaydeden Azade, şunları söyledi:

"Zaman zaman halkla görüştüğümüzde eski kütüphaneyi anlatıyorlar. İki katlı toplam 750 metrekare olan kütüphaneydi. Ancak Eskişehir'imiz büyüdü, nüfus büyüdü. Öğrenci şehri olduk ve dolayısıyla kütüphane yetmedi. 2017 yılında kütüphanenin inşaatına başladık. Burası toplam 8 bin 240 metrekare. Yani, eski kütüphaneden 10 kattan daha fazla büyük. Şu an burada, bir anda oturarak ders çalışan ve kitap okuyan 550 kişiye hizmet verebiliyoruz. 140 bin kitap var. Halkımızın gerçekten her zaman yararlanabileceği şekilde. Kütüphanemiz 1 Eylül'den itibaren hizmet vermeye başladı ve bugüne kadar 40 bin üyemizi ağırladık. Kütüphanenin açılmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile tüm ilgililere teşekkür ederiz."

Kütüphaneye ders çalışmak için gelen üniversite öğrencisi Berkay Eruysal, çok sayıda kitabın bulunduğu bir ortamda çalışmanın kendilerine huzur verdiğini söyledi.

Öğrencilerden İrem Kuyu ise kütüphanenin eski halini bildiğini yeni halinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.