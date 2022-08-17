İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmaya yönelik yapılan çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede 3 ayrı motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen M.A.S. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

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