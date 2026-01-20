Eskişehir'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Eskişehir'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

20.01.2026 14:18
Eskişehir'de hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis çalışmaları sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, "hırsızlık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 6 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.U, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan G.İ. ve "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "tehdit" ve toplamda 12 farklı suçtan 29 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 264 bin 20 lira adli para cezası bulunan R.B. yakalandı.

Firari hükümlüler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

