ESKİŞEHİR'DE BULUTSUZLUK ÖZLEMİ'Nİ 20 BİN KİŞİ İZLEDİ - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE BULUTSUZLUK ÖZLEMİ'Nİ 20 BİN KİŞİ İZLEDİ

02.10.2022 13:06

ESKİŞEHİR'de senfoni orkestrasıyla birlikte sahne alan Bulutsuzluk Özlemi grubunun konserini yaklaşık 20 bin kişi izledi.

ESKİŞEHİR'de senfoni orkestrasıyla birlikte sahne alan Bulutsuzluk Özlemi grubunun konserini yaklaşık 20 bin kişi izledi. Grup solisti Nejat Yavaşoğulları, konserde 'Acil Demokrasi' şarkısını İran'da öldürülen Mahsa Amani'ye armağan ederek, 'Bu şarkımızı da İran'da çağdaş bir yaşam için mücadelelerini sürdüren İran halkına gönderiyoruzö dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrası ile Bulutsuzluk Özlemi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde bir araya geldi. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde gruba Ender Sakpınar'ın şefliğini yaptığı senfoni orkestrası eşlik etti. Bulutsuzluk Özlemi grubunun solisti Nejat Yavaşoğulları, 'Acil Demokrasi' şarkısını İran'da öldürülen Mahsa Amani'ye armağan ederek, 'Bu şarkımızı da İran'da çağdaş bir yaşam için mücadelelerini sürdüren, cesur İran kadınlarına ve erkeklerine, İran halkına gönderiyoruz Eskişehir'denö dedi.Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yavaşoğulları, 'Eskişehir her zamanki gibi yine çok güzel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Eskişehir'de çok konser verdik ama bu defa çok farklı. Senfoni Orkestrası ve Şef Ender Sakpınar ile aynı sahnede olmak bizler için çok özel. Başta Başkan Yılmaz Büyükerşen olmak üzere bizi Eskişehirliler ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere çok teşekkür ederizö şeklinde konuştu.

Konsere katılanlar ise grup karşılarına eşlik ederek, gönüllerince eğlendi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Demokrasi, İran, Güncel, Son Dakika

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