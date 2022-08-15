Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyon, kasasındaki aşırı yük nedeniyle diğer sürücüleri tedirgin etti. Kamyonun sığmayan eşyaların ip yardımıyla kasanın dışına bağlanması ise görenleri hayrete düşürdü. Dışarıya bağlanan yüklerin arasında yatak, masa ve tabure olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika

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