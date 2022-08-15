Çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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Çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu

15.08.2022 13:57
Çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu

Eskişehir'de çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafikte korku dolu anlara sebep oldu.

Eskişehir'de çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafikte korku dolu anlara sebep oldu.

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyon, kasasındaki aşırı yük nedeniyle diğer sürücüleri tedirgin etti. Kamyonun sığmayan eşyaların ip yardımıyla kasanın dışına bağlanması ise görenleri hayrete düşürdü. Dışarıya bağlanan yüklerin arasında yatak, masa ve tabure olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevreyolunda aşırı yükle ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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