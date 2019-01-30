Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Cumhur İttifakı Milletvekillerinden İstişare Toplantısı

Eskişehir'de Cumhur İttifakı Milletvekillerinden İstişare Toplantısı

1 saat önce

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın ev sahipliğinde, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ın katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Eskişehir'de Cumhur İttifakı Milletvekillerinden İstişare Toplantısı, System.String[]
MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın ev sahipliğinde, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ın katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Karacan, Cumhur İttifakı'nın, ülkenin milli davası ve bekası uğruna oluşturulmuş bir birliktelik olduğunu söyledi.

Nurullah Sazak da seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldiklerini ve istişarede bulunduklarını belirtti.

Nabi Avcı, ittifak milletvekilleri olarak uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Emine Nur Günay ise başarıyı elde etmek adına her zaman sahada olacaklarını ifade etti.

Toplantıya, milletvekillerinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan, Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç ile partilerin gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: AA

MHP, Milletvekili, Eskişehir, Politika
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