Eskişehir'de Dolandırıcılık Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Dolandırıcılık Olayı

Eskişehir\'de Dolandırıcılık Olayı
11.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, çiftçiyi 5 milyon lira değerinde ziynet eşyasından etti.

ESKİŞEHİR'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, çiftçi Kazım Kınık'ı piyasa değeri 5 milyon lira olan ziynet eşyalarını alarak, dolandırdı. Şüpheliler, polis ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla Kocaeli'de yakalandı. Ziynet eşyalarını geri alan Kınık, "Ben millete akıl veren bir adamdım, kafam durdu. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Olay, 9 Şubat'ta Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Kınık'ı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında adının geçtiğini söyledi. Şüpheliler, Kınık'a güven vermek için aile bireylerinin isimlerinden tapu ve parsel bilgilerine kadar birçok özel bilgiyi paylaştı. Kınık'tan, suçsuzluğunu ispatlamak amacıyla evindeki ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini isteyen şüpheliler, bir kişinin eve geleceğini belirtti. Hem Kazım Kınık'ı hem de eşini aynı anda cep telefonları üzerinden arayarak meşgul eden ve başkalarına haber vermelerini engelleyen şüpheliler, Kınık'ı altınları vermeye ikna etti. Şüpheliler eve gelip 5 milyon değerindeki ziynet eşyasını Kınık'tan teslim alıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazım Kınık, polise şikayette bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmayla şüphelilerin S.B., H.E. ve A.B. olduğunu belirledi. Şüpheliler, 1 saat sonra Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin aldıkları altın ve paralar da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Kazım Kınık, kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan şüpheliler, ailesine ve kendisine ait birçok özel bilgiyi de paylaştığını söyledi. Bu bilgilerin ardından bir güven oluştuğunu ifade eden Kınık, "Telefonla aradılar. Onlar benim kimlik numaramı, bütün geçmiş ailemin hepsinin isimlerini, çoluğumu, çocuğumu, kız kardeşlerimi, annemi, babamı, çocuklarımı, ölenimi, sağ olanımı, bütün ne kadar, hanımın tarafının kardeşlerini, annesini, babasını, bunların isimlerini söylediler. Savcının beni tutuklayacağını ancak temiz olduğumu ispat etmek istediğini söyledi. Altınlarım olduğunu bunları takip ettiklerini söylediler. Tarlamın tapularını, kaç adet parselim varsa, hepsinin evimin kaç metrekare olduğunu saydılar. Hatta gelin eve burada konuşalım, dedim. Bu sırada eşimin telefonunu da aradılar ve bizi hep meşgul ettiler. Ben de bu konuşmaların ardından inandım ve eve gelen şüphelilere kendi elimde teslim ettim" dedi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Dolandırıcılık Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:51:43. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Dolandırıcılık Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.