Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı

27.04.2022 15:28

Eskişehir’de birçok demokratik kitle kuruluşunun ve siyasi partinin katılımıyla “Geziyi savunuyoruz. Zulme boyun eğmeyeceğiz” konulu basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya katılanlar daha sonra Eskişehir’de gezi parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın anıtının önünde saygı duruşunda bulunmak için sloganlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında, "Hükümet istifa, Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. Bu sırada cadde üzerinden yürünmemesi için kendilerini uyaran polis ile halk arasında arbede yaşandı.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de birçok demokratik kitle kuruluşunun ve siyasi partinin katılımıyla "Geziyi savunuyoruz. Zulme boyun eğmeyeceğiz" konulu basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya katılanlar daha sonra Eskişehir'de gezi parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın anıtının önünde saygı duruşunda bulunmak için sloganlarla yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında, "Hükümet istifa, Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. Bu sırada cadde üzerinden yürünmemesi için kendilerini uyaran polis ile halk arasında arbede yaşandı.

Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, halk ile polis arasında itişme oldu, araya diğer eyleme katılan vatandaşlar girerek iki tarafı da sakinleştirdi. Ardından yeniden anıt önüne yürüyen yüzlerce kişi, "Ali İsmail Korkmaz onurumuzdur. Hükümet istifa" sloganları attı.

Gezi Davası mahkumiyet kararları Eskişehir'de dün akşam Espark önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

Basın açıklamasını okuyan Özgür Erhun, bundan 9 yıl önce "ağacıma, toprağıma, suyuma memleketime dokunma" diyerek Gezi Parkı'nda direnişe başlayanlara ülkenin her bir yanından destek geldiğini ve milyonlarca insanın ülkesine geleceğine çıkmak için demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük talebiyle bu direnişi sokaklara, alanlara taşıdığını hatırlattı.

"BİZLER BU KARARI TANIMIYORUZ"

"Çok insani olan bu talepler karşısında, kolluğun ve iktidarın insanlık dışı tutumu sonucu bizler ne yazık ki 8 canımızı yitirdik" diyen Erhun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sokaklarda polis tekmesi nedeniyle ölen Ali İsmail'in tabutunu taşıdık. Daha bu canlarımızın yasını tutamadan ve hesabını soramadan sanki suçlu bizlermişiz gibi hakkımızda açılan haksız ve yersiz davalarda savunma yapmak zorunda kaldık ve ortada bir suç olmadığı için pek çok ilde beraat ettik. Ancak iktidar bir davayı hep yedekte tuttu. Çünkü Gezi onlar için rövanşı alınması gereken bir mesele idi ve kabusları olmuştu. Bu sebeple Taksim Dayanışması davası 9 yıl sürdürüldü. 9 yıldır devam eden 3 ayrı davayla sürdürülmeye çalışılan Taksim Dayanışması davasında 2 kez beraat kararı verilmesine rağmen, tüm usul kuralları çiğnenerek açılan 3. davada olmayan delillerle ve zorlama yorumlarla Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise 18'er yıl hapis cezası verildi. Bunun bir yargılama olmadığını sanıklar heyetin yüzüne baka baka haykıra haykıra anlattılar ancak hakimler sanıkların yüzüne bakamadı, bakabilenlerin de AKP milletvekili aday adayı, AKP'nin infaz memurları olduğu bu süreçte ortaya çıktı. Bizler bu kararı tanımıyoruz. Çünkü bu karar hepimiz hakkında verilen bir karardır."

Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı
Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı
Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı
Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı

YORUMLAR
500
Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı Haklarında aranma kararı bulunan 109 kişi yakalandı Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir, Arbede, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 15:39:00. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Gezi Davası Protestosunda Polisle Arbede Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement