Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı

01.03.2022 10:13

Son dakika haberleri... Eskişehir'de 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi Menekşelik Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında bulunan pazar arabasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları incelemesi ve saha çalışmasında olayın şüphelisinin 4 ayrı açıktan hırsızlık olayının firari şüphelisi Taner T. olduğunu belirledi.

Zanlı, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının binaya girişi, keşif yapması ve binadan çıkışı yer alıyor.

Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı
Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı

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Odunpazarı, Eskişehir, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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