Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kız bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kız bulundu

27.05.2022 19:49
Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kız bulundu

Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki kız, kent merkezinde bulundu.

Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki kız, kent merkezinde bulundu.

Polis merkezine başvuran 16 yaşındaki Y.K'nin yakınları, 3 gün önce Eskişehir'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünden inen kızlarından haber alamadıklarını bildirdi.

Kayıp kız çocuğunun bulunması için kent genelinde çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.K'yi kent merkezinde buldu.

Ailesine teslim edilen Y.K, ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

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