Eskişehir\'de Hükümet Konağı İnşaatları Devam Ediyor

Eskişehir'in İnönü ve Mihalgazi ilçelerinde hükümet konağı inşaatları devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, inşaatların tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Söz konusu binaların ihalelerinin 3 Nisan 2025'te yapıldığını dile getiren Aksoy, "İnönü Hükümet Konağı binası yüzde 25, Mihalgazi Hükümet Konağı binası ise yüzde 18'lik seviyeye ulaşmış durumda. Her 2 kaymakamlık binasının da yıl içinde tamamlanarak hizmete girmesi beklenmektedir." dedi.

Alpu ve Tepebaşı kaymakamlıkları için de yeni binalar inşa edilecek

Aksoy, Alpu ilçesine de yeni bir hükümet konağı binası yapılması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Bu bina için de ihale sürecinin tamamlandığını kaydeden Aksoy, "Ayrıca yer teslimi de yükleniciye yapılmıştır. Bunun da önümüzdeki süreçte inşaatının devam etmesi ve Eskişehir'in ihtiyaç duyduğu kaymakamlık binalarının 3'ünün bu süreç içinde tamamlanması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Tepebaşı Kaymakamlığı için de yeni bir bina inşa edileceğini, inşaat için gerekli arazinin belirlendiğini aktardı.

Proje çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Aksoy, "Önümüzdeki süreçte onun da ihalesi gerçekleştirilerek Tepebaşı Kaymakamlığının da binasının yapımı konusunda önemli çalışmalar ortaya konmuş olacaktır." diye konuştu.