 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Eskişehir'de 1 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Ümit Yaşar Çetin'in ve Bilal Kuru'nun, geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Acı gerçek, gençlerin içinde bulunduğu aracın bulunmasıyla ortaya çıktı.

04.12.2023 - 02:53,  Güncelleme: 02:54
Abone Ol

Eskişehir'de kayıp olarak aranan iki gencin kullandıkları otomobilin bir su arıtma tesisine ait alana devrildiği, gençlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

3 GÜNDÜR ARANIYORLARMIŞ

İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerindeki OSB'ye ait su arıtma tesisine devrilmiş vaziyetteki 26 AHD 335 plakalı otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin, 1 Aralık Cuma günü Çifteler ilçesinde haklarında kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru olduğunu tespit etti.

Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldiği belirlenen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten su arıtma tesisine düştüğü anlaşıldı. Sağlık ekipleri, Çetin ve Kuru'nun hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki gencin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölen gençlerin aileleri olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Jandarma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


08:47
Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor
08:31
Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı
08:20
4 kanlı eylemin talimatını vermiş! 'Rodi Hayri' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
08:11
Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
08:03
Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek
07:46
Tolga, MasterChef All Star'a veda etti Tolga, MasterChef All Star'a veda etti
07:46
Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı
02:53
Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Son Dakika
08:47 Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor
08:31 Akşener'e ne teklif etti? Özgür Özel, merak edilen görüşmenin detaylarını açıkladı
08:20 4 kanlı eylemin talimatını vermiş! "Rodi Hayri" kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi
08:11 Altın Kelebek'te ödül alamayan Reynmen, eski ödülünü çöpe attı
08:03 Erdoğan'ın Gazze diplomasisi hız kesmiyor! Bugün Katar'a ardından da Yunanistan'a gidecek
07:46 Tolga, MasterChef All Star'a veda etti
07:46 Tekel bayisine silahlı saldırı: Çırak ağır yaralandı
02:53 Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
01:01 Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı
00:01 Onur Atilla, Altın Kelebek Ödülleri'nde Kerem Bürsin'in taklidini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 09:49:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan 2 gencin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement