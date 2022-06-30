Eskişehir'de "Koruyucu Aile Günü" şenlikle kutlandı

Eskişehir'de "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla koruyucu aileler için etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası önünde toplanan koruyucu aileler, çocuklar ve bazı kurumların yöneticileri, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. İki Eylül Caddesi'nde mehter takımı eşliğinde yürüyen katılımcılar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, 12 yıldır her daim çocukların geleceği, onların mutlu aile ortamlarında yaşamaları, büyümeleri, geleceğe hazırlanmaları için gayret gösterdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğün yürütücülüğünde çocuklar için uygun aileler bulmaya çalıştıklarını anlatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Sürekliliği, devamlılığı olması gereken bir proje. Hem çocuklarımızın hayatını güzelleştiren, onları verdiğimiz ailelerin hayatlarının da güzelleştiğini, bizlerin de iyileştiğini, geleceğimizin de güzelleştiğini, iyileştiğini düşündüğüm bir projedir. Sadece yapılması gereken değil, gerçekten gönülden gayret etmemiz gereken bir projedir. Çocuklarımızla ilgili yaptığımız her şeyin önce bizlere, onlara yanlarında verdiğimiz değerli ailelerimizi ve geleceğimize çok büyük mutluluklar getireceğini, çok daha bizleri güzelleştireceğini, toplum olarak iyileştireceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. İyi ki varsınız. Biz büyük bir aileyiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu da yapılan çalışmalar sonucunda 2002 yılında 23 olan koruyucu aile sayısının 101'e, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 118'e çıktığını bildirdi.

Özel gereksinime ihtiyacı olan 25 çocuğun bu uygulamayla sıcak aile ortamına kavuştuğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde 292 çocuğumuz korunma altında olup, bu çocuklarımızdan 118'inin koruyucu aile yanında bakımları sağlanmaktadır. Kurum bakımında olan 174 çocuğumuzun yakınlarının ya da koruyucu aileler yanında bakımlarının sağlanması en temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda Sayın Valimiz Erol Ayyıldız ve değerli eşi Sayın Uzman Doktor Dilek Didem Ayyıldız önceliğinde kaymakamlıklarımızın ev sahipliğinde 14 ilçemizde koruyucu aile tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu tanıtım faaliyetlerimiz devam edecek olup, çocuklarımıza daha iyi hizmet vermek önceliğimiz olacaktır. Biz büyük bir aileyiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Müftüsü Bekir Gerek, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile diğer ilgililerin katıldığı şenlikte çocuk oyun alanları kurulup, çocuklara ikramlarda bulunuldu.