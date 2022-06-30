Eskişehir'de "Koruyucu Aile Günü" şenlikle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de "Koruyucu Aile Günü" şenlikle kutlandı

30.06.2022 12:39
Eskişehir'de "Koruyucu Aile Günü" şenlikle kutlandı

Eskişehir'de "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla koruyucu aileler için etkinlik düzenlendi.

Eskişehir'de "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla koruyucu aileler için etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası önünde toplanan koruyucu aileler, çocuklar ve bazı kurumların yöneticileri, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. İki Eylül Caddesi'nde mehter takımı eşliğinde yürüyen katılımcılar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, 12 yıldır her daim çocukların geleceği, onların mutlu aile ortamlarında yaşamaları, büyümeleri, geleceğe hazırlanmaları için gayret gösterdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğün yürütücülüğünde çocuklar için uygun aileler bulmaya çalıştıklarını anlatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Sürekliliği, devamlılığı olması gereken bir proje. Hem çocuklarımızın hayatını güzelleştiren, onları verdiğimiz ailelerin hayatlarının da güzelleştiğini, bizlerin de iyileştiğini, geleceğimizin de güzelleştiğini, iyileştiğini düşündüğüm bir projedir. Sadece yapılması gereken değil, gerçekten gönülden gayret etmemiz gereken bir projedir. Çocuklarımızla ilgili yaptığımız her şeyin önce bizlere, onlara yanlarında verdiğimiz değerli ailelerimizi ve geleceğimize çok büyük mutluluklar getireceğini, çok daha bizleri güzelleştireceğini, toplum olarak iyileştireceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. İyi ki varsınız. Biz büyük bir aileyiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu da yapılan çalışmalar sonucunda 2002 yılında 23 olan koruyucu aile sayısının 101'e, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 118'e çıktığını bildirdi.

Özel gereksinime ihtiyacı olan 25 çocuğun bu uygulamayla sıcak aile ortamına kavuştuğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde 292 çocuğumuz korunma altında olup, bu çocuklarımızdan 118'inin koruyucu aile yanında bakımları sağlanmaktadır. Kurum bakımında olan 174 çocuğumuzun yakınlarının ya da koruyucu aileler yanında bakımlarının sağlanması en temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda Sayın Valimiz Erol Ayyıldız ve değerli eşi Sayın Uzman Doktor Dilek Didem Ayyıldız önceliğinde kaymakamlıklarımızın ev sahipliğinde 14 ilçemizde koruyucu aile tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu tanıtım faaliyetlerimiz devam edecek olup, çocuklarımıza daha iyi hizmet vermek önceliğimiz olacaktır. Biz büyük bir aileyiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Müftüsü Bekir Gerek, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile diğer ilgililerin katıldığı şenlikte çocuk oyun alanları kurulup, çocuklara ikramlarda bulunuldu.

YORUMLAR
500
Koruyucu Aile Günü Eskişehir'de mehter eşliğinde kutlandı Koruyucu Aile Günü Eskişehir'de mehter eşliğinde kutlandı
Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Didem Ayyıldız, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Koruyucu Aile Günü' şenlikle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:08:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de "Koruyucu Aile Günü" şenlikle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement