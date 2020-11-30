Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kahvehanedeki 10 kişiye ceza - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, bazı adreslerde denetim yaptı.

Polis ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki bir kahvehanede bulunanların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira ceza verildi.