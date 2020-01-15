Eskişehir'de lösemi hastaları için kan bağışı - Son Dakika

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, belediyesi personeli lösemi hastalarına umut olmak için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay iş birliğinde belediye hizmet binasında düzenlenen kampanyada,çalışanlar kan verdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye çalışanlarından Murat Kara'nın lösemi hastası oğlu Buğra Kara ve diğer lösemi hastaları için kan verdiklerini belirterek, duyarlılık gösteren personele teşekkür etti.

Verilecek kanın hayatlar kurtaracağını vurgulayan Ataç, "Bu çok ciddi bir iş. Hiçbirimizin bu işten kaçmaması lazım." dedi.