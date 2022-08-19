Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Ali Akkanat , dün akşam saatlerinde çalıştığı yere ait olan besi hayvanlarını karşılamaya çıktı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Köyün etrafındaki ormanlık alanda; jandarma, AKUT, AFAD , Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve farklı gruplar tarafından arama çalışması başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir 'de, meradan gelen hayvanları karşılamaya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki genci arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ali Akkanat, Mihalıççık, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvanları karşılamaya giden gençten haber alınamıyor - Son Dakika

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