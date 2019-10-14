Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de otizmli çocuklar için özel sınıf oluşturuldu
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Eskişehir'de otizmli çocuklar için özel sınıf oluşturuldu

25 dakika önce

Eskişehir'de bir okulda, Tohum Otizm Vakfı ve Garanti Yatırım iş birliğiyle otizmli çocuklar için oluşturulan sınıf törenle açıldı.

Eskişehir'de otizmli çocuklar için özel sınıf oluşturuldu, System.String[]

Eskişehir'de bir okulda, Tohum Otizm Vakfı ve Garanti Yatırım iş birliğiyle otizmli çocuklar için oluşturulan sınıf törenle açıldı.


Merkez Tepebaşı ilçesindeki Cevat Ünügür İlkokulunda, "Eğitime Uzanan Yol Projesi" kapsamında oluşturulan sınıfın açılışında öğrencilere hediyeler verildi.

Törende konuşan Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Edirne'den Ardahan'a binlerce çocuğun hayatına dokunacak başarılı bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sezgin, "Daha gidecek çok yolumuz var. Hep birlikte bir mücadeleyle bu özel çocuklarımızın tümüne ulaşabilir ve onların hayata tutunmalarını sağlayabiliriz." dedi.

Projenin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle yürütüldüğünü aktaran Sezgin, 2017-2019 yıllarında TANAP Doğalgaz Boru Hattı'nın geçtiği 20 ilde özel sınıf çalışmalarının uygulandığını ifade etti.

Otizmli çocukların eğitimi için bu illerde 60 özel sınıfın MEB standartlarına uygun, özel eğitim materyalleriyle donatıldığını dile getiren Sezgin, "Gidilen illerde bin 610 öğretmene özel eğitimler verildi. Bin 951 aileye ve yerel yönetim temsilcisine ulaşıldı. Öğretmenlerin otizm konusunda mesleki kapasitelerinin

artırılması, ailelerin ve bölge halkının otizm konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinde artış sağlanarak otizmli çocukların hayata tutunmalarına destek verildi." diye konuştu.

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem ise TANAP'ın sadece oluşturduğu katma değerle Türkiye ekonomisinin istikrarına değil, sosyal yatırımlarla da halkın refahına güçlü bir katkıda bulunduğunu vurguladı.

Erdem, "Türkiye'nin yaklaşık yarım milyonu bulan özel çocukların hayatlarına ışık olacak bu projenin bir parçası olmaktan son derece memnun olduğumuzu vurgulamak isteriz." dedi.

Garanti Yatırım, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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