Eskişehir'de otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişiden biri öldü - Son Dakika

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Murat Yiğit idaresindeki 59 AAB 081 plakalı otomobil, Eskişehir- Bursa kara yolunun 5. kilometresinde Batıkent Mahallesi mevkisinde Bilal Umut'un kullandığı 26 VD 383 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Her iki araç, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki sürücü Bilal Umut ile Recai Demirkaya, Fikret Turan ve Taha Bingöl, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Recai Demirkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.