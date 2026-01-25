Eskişehir'de Sahte Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika
Eskişehir'de Sahte Altın Dolandırıcılığı

Eskişehir\'de Sahte Altın Dolandırıcılığı
25.01.2026 10:18
Eskişehir'de sahte bilezikle Cumhuriyet altını almak isteyen dolandırıcı yakalandı.

Eskişehir'de 34 gram ağırlığındaki sahte altın bilezikleri verip Cumhuriyet altını almak isteyen ve esnafla pazarlık yapan dolandırıcı güvenlik kamerasına yansıdı. Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından zanlı gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya gelen F.Y. isimli şahıs, elinde bulunan yaklaşık 34 gram ağırlığındaki pirinçten yapıldığı öngörülen sahte bilezikleri Cumhuriyet altını ile değiştirmek istedi. Sahte altınların 222 bin TL olduğunu hesaplayan kuyumcu çalışanı Ömür Çınar ile pazarlık yapan F.Y. daha yüksek rakam almaya çalıştı. Çınar tam alışverişin gerçekleşeceği sırada özel solüsyon kullandı. Sahte altın oldukça gerçekçi yapıldığı için ilk testten geçti. Daha sonra daha etkili bir solüsyonla kontrollerini yapan kuyumcu bir terslik olduğunu fark etti. Çınar, altınların sahte olduğunu fark etti. O anlar saniye saniye iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha önceden de aynı suçtan sabıkası varmış

Polisi arayan kuyumcu, durumu bilirdi. O esnada şüpheli şahıs altınların kendine ait olmadığını iddia ederek, bileziklerin asıl sahibini getirmek için dükkandan ayrılmak istedi. Bunu kabul etmeyen kuyumcular, şüpheliyi dükkanda tuttu. Kuyumcuya gelen polisler şahsı gözaltına aldı. Şahsın daha önceden de benzer bir dolandırıcılık girişiminden sabıkası olduğu öğrenildi.

"Pazarlık da yaptı"

Sahte altınları fark eden esnaf Ömür Çınar, "Sahte bilezik satmaya gelen şahıs gayet soğukkanlıkla bileziği satmak için geldi. Hatta karşılığında da Cumhuriyet altını talep etti 4 tane. Borcu olduğunu söyledi. Ben fiyatını söyledikten sonra, 'Fiyatta da bir şeyler yapabilir misiniz' diye hatta pazarlık da yaptı. Ondan sonra bileziğin sahte olduğunu söyleyince polisi çağırmamamız için yalvardı, 'Ben de başkasından aldım altını. Ben onu getireyim, bilezik sizde kalsın, ben gideyim' tekliflerinde bulundu hatta. Polis ekipleri gelince şahsı kelepçeleyip götürdüler" diye konuştu.

"Bilezik 34 buçuk gram. 220 bin lira piyasa değeri var"

Son zamanlarda bu tarz dolandırcılık girişimlerinin çok olduğuna değinen Ömür Çınar şöyle konuştu:

"Bilezik 34 buçuk gram. Aşağı yukarı 220 bin lira piyasa değeri var. Böyle sahtecilik, dolandırıcılık olaylarına yaptırımların yükselmesi lazım. Bilezikler sahte ama gerçek gibi yapılıyor. Anlaması zorlaşıyor. Bizim ayar solüsyonlarımız var. Onlarla bakıyoruz. Birinci testte anlaşılmadı. Daha detaylısını yaptığımda anladım. Şüphelendiğimiz her bilezikte yapıyoruz. Şahsın soğukkanlılığı çok profesyoneldi. Cumhuriyet altını alıp parasını da üstüne alıp gidecekti. Kuyumcular bunun farkında çok detaylı kontrol ediyorlar. Artık bilinçliyiz bunu kontrol ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

