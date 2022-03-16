ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ

16.03.2022 15:23

ESKİŞEHİR'de 3 şehit yakını ile 2 gaziye, 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

ESKİŞEHİR'de 3 şehit yakını ile 2 gaziye, 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

Eskişehir'de bir otelde düzenlenen madalya törenine, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, vali yardımcıları, mülki ve askeri erkan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, En zor zamanlarında bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini gösteren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin şanlı mücadeleleri, vatanın bütünlüğü ve istiklali söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun, milletimizin neleri başarabileceğinin en bariz göstergesi olarak aydınlık yarınlarımıza yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Canlarının bir parçası olan evlatlarını kaybetmiş olmalarına rağmen 'vatan sağ olsun' diyen şehit ve gazilerimizin aileleri, yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır. Evladınızın, yakınlarınızın mukaddes anısına sunulan bu övünç madalyasını gururla taşıyınız diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ile Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın yakınları ile gaziler Kıdemli Üstçavuş Yücel Yalçınkaya ve 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tutuk'a madalya ve beratlarını verdi. Tören programı şehit yakınları ve gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE 3 ŞEHİT YAKINI VE 2 GAZİYE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ - Son Dakika
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