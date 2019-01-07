Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Sudanlılar Buluşması

Eskişehir'de Sudanlılar Buluşması

2 saat önce

Eskişehir'de eğitim gören Sudanlı öğrenciler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün organize ettiği programda bir araya geldi.

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Eskişehir'de eğitim gören Sudanlı öğrenciler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün organize ettiği programda bir araya geldi.

Programa katılan Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, kent merkezindeki bir davet salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sudan arasında çok güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu belirterek, Sultan Ali Dinar ve Sudanlı Musa gibi ortak kahramanların bulunduğunu kaydetti.

Son 1 yılda Sudan ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri büyük bir ivme kazandığını ifade eden Neziroğlu, şunları söyledi:

"Eğitim, sağlık, savunma, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda hem siyasi hem de teknik seviyede ziyaretler, eğitim programları devam ediyor. Hem Türkiye'deki, hem de Sudan'daki sivil toplum kuruluşlarımız da Sudanlı kardeşlerimize destek oluyor. Türkiye burslarıyla lisans, yüksek lisans ve doktora yapan siz değerli kardeşlerimizden beklentimiz hem okurken, hem de mezun olduktan sonra iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşımanızdır."

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız da gönül insanları olan Sudanlılarla bir araya gelmekten gurur duyduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile her zaman irtibat halindeyiz. Bugün Sudan'ın başkenti Hartum'dan, Nyala'dan yüzlerce öğrenci kardeşimiz Türkiye'de çeşitli üniversitelerde eğitim görüyor. Bu kardeşlerimiz ileride, Türkiye ile Sudan arasında güzel köprülerin kurulmasına vesile olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:21 Kaynak: AA

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