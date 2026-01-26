Yerde buldu, içinden çil çil altın çıkınca polise koştu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bir vatandaş, yerde bulduğu çantanın içinin açmasıyla şoka uğradı.
Vatandaş, eçinde fazla sayıda altının bulunduğunu gördüğü çantayı, polis merkezine teslim etti. Polis ekipleri, el çantasının içindeki toplam 237 gram altının sahibine ulaşmak için çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu çantanın E.Ü'ye ait olduğu belirlendi. E.Ü'ye ulaşan polis, çantayı sahibine teslim etti.
