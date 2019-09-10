Eskişehir erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay eskişehir'de yakalandı
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Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay Eskişehir'de yakalandı (2)SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan eski astsubay Abdülkadir Özkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre...
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay Eskişehir'de yakalandı (2)
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan eski astsubay Abdülkadir Özkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elleri önden kelepçeli olarak hastaneye getirilen Özkır, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdüğü İzmir'e gönderildi.
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