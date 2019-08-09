Son Dakika Haberleri: Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğünden yetimlere hediye
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Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğünden yetimlere hediye

1 saat önce

Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, yurt dışından kente göç etmek zorunda kalan yetimleri ziyaret etti.

Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğünden yetimlere hediye, System.String[]
Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, yurt dışından kente göç etmek zorunda kalan yetimleri ziyaret etti.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca gönderilen MUYU eğitim setleri yetim çocuklara dağıtıldı. Ayrıca çocuklara bayramlık giysiler de verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Göç Müdür Vekili Gökhan Akyıldız, Eskişehir'e Musul'dan, Kerkük'ten ve Telafer'den göç eden Türkmen yetimlerle bayram öncesi bir araya geldiklerini belirtti.
Eskişehir'in kültürel zenginlikleri hoşgörüyle karşılayan güzel bir kent olduğunu kaydeden Akyıldız, şefkat ve merhamet ülkesi Türkiye'de birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.
İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:04 Kaynak: AA
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