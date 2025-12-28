Eskişehir Hastanesi Otoparkında Araç Yangını - Son Dakika
Eskişehir Hastanesi Otoparkında Araç Yangını

28.12.2025 22:39  Güncelleme: 23:24
Haber Videosu

Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında çıkan yangında 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında alev alan 2 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Eskişehir Şehir Hastanesi D blok otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halinde olan araçların birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hızla büyüyen alevler, park halindeki diğer araca da sıçradı. Görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, Hastane, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

