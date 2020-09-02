Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandıEskişehir Valiliği önündeki meydanda gerçekleşen törende Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak,...
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı
Eskişehir Valiliği önündeki meydanda gerçekleşen törende Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder ve diğer ilgililer katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'in kurtuluşu ile ilgili kutlama mesajı okundu. Mesajın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Hava Pilot Binbaşı Erkin Karabacak ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder'in konuşmalarından sonra program sona erdi.
Protokol üyeleri, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edildiği gözlenen valilik önündeki törenin bitimiyle birlikte Kanlıpınar Şehitliği'ne geçti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: En küçük ihlale dahi izin vermeyeceğiz Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Macaristan karşısında sahada olacak İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Galatasaray, Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için yeniden devreye girdi Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Tahrik etmeye devam ediyorlar! Yunan Cumhurbaşkanı, 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak Son Dakika: Galatasaray, 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı