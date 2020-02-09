Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Ünal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Ünal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Ünal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

6 saat önce

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaşkanıMustafa Akıncı'ya açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Ünal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki, System.String[]

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı


Mustafa Akıncı'ya açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.


Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs şehitlerinin ruhlarını inciten beyanatını büyük bir üzüntü ile karşıladık. Kıbrıs Türklüğünü yok etmeye yeminli Enosisçi Rum Yönetimi'ni Türkiye Cumhuriyeti'ne yeğleyen gaflet ve dalalet, hatta ihanet içindeki bu zihniyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başında olması talihsizlikten de öte utanç verici bir durumdur. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'den farklı olduğu, Türkiye ile birleşme ihtimalinin korkunç olacağı gibi sözlerin özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıskaca alınmaya çalışıldığı bir dönemde sarf edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu beyanın sahibini şiddetle kınıyor, istifaya davet ediyoruz. Bu beyanatıyla büyük fedakarlıklarla yavru vatanını kuran, Enonisçilerin elinde Kıbrıslı Türklerin katledilmelerine ve zulmedilmelerine mani olan, Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Milli Mukavemet Teşkilatı şehitlerinin, Cengiz Topeller'in, küvetlerde şehit edilen 'Kanlı Noel' şehitlerinin ruhlarını muazzep ettiği gibi ölmeden önce o şartlarda Hatay'ın ilhakını sağlayan Atatürk ile Hatay'ın Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in de istifa etmediği takdirde kendisini, Kıbrıs Türklüğünün demokratik bir yolla 'olması gereken yere' göndereceğine eminiz. Mustafa Akıncı kimin vatanını kime vermeyecek? Bu fotoğrafları ve o toprakları ebedi Türk vatanı yapanları o koltukta iğreti duran Mustafa Akıncı'ya ithaf ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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