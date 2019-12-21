Eskişehir Türk Ocağı'nda 'yeni teknolojilerle girişimcilik' konferansı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Avni Barış Baraz; Eskişehir Türk Ocağı'nda, "Yeni Teknolojilerle Girişimcilik" konusunda bir konferans verdi.



Katılımın yoğun olduğu konferansta katılımcılar anlatılanları ilgi ile dinledi. 'Dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek insanlar, yeni nesil girişimcilerdir' diyen Prof. Dr. Avni Barış Baraz, "Bu girişimcilerin kurduğu işletmelere 'start-up' deniliyor. Start-up girişimciler; dünyanın daha önce fark edilmeyen, ancak önemli bir sorununa e-iş süreçlerini kullanarak çözüm bulurlar. Bu aşamada genellikle yenilikçi bir iş fikrini hayata geçirirler. Start-up girişimciler, iş kurmak için gerekli kaynakları yatırımcıdan toplayıp, hızla bir ürün ya da hizmeti çıkarıp, işi büyütürler; bir süre sonra da işletmeyi satıp bu defa başka bir yenilikçi fikir peşine koşarlar. Bu nedenle start-up kavramı bir hayali sembolize eder. Bu hayal; parlak fikri olan gençlerin, internet teknolojilerini kullanarak kısa sürede yüz yıllık firmaların önüne geçmesidir. 'Genç start-up girişimcileri, yeni dönemin rock yıldızları gibidir" dedi.



Baraz, "Parlak bir fikir, her zaman başarıyı getirmiyor. Başarıyı belirleyen başka etmenler de var; zamanlama, iyi bir ekip kurmak, beşeri ilişkilerde başarılı olmak gibi. Hızlı karar almayı ve girişimci bir ruha sahip olmayı gerektiren yeni nesil girişimciliğin, Türk kültürüne uygun olduğunu, bu sebeple gelecekte yeterli çabayı gösteren genç Türk girişimcilerinin, bu alanda çok başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandıç



Program, Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli'nin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Avni Barış Baraz'a hediye takdimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR