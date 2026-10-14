Eskişehirli Ustadan Trump’a lületaşından özel hediye, yüzünü pipoya nakşetti - Son Dakika
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Eskişehirli Ustadan Trump’a lületaşından özel hediye, yüzünü pipoya nakşetti

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Eskişehirli Ustadan Trump’a lületaşından özel hediye, yüzünü pipoya nakşetti
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ABD’de çalışmalarını sürdüren Eskişehirli lületaşı ustası Burak Servi, ABD Başkanı Donald Trump’ın portresini işlediği özel pipo tasarımıyla geleneksel Türk el sanatını uluslararası alana taşıdı. ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı için hazırlanan eser Trump’a ulaştırılırken, sanatçı lületaşı sanatının ABD’de tanıtılması ve gelecekte bir başkanlık müzesinde sergilenmesi için çalışıyor.

ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla lületaşı ustası Burak Servi tarafından Donald Trump’ın portresinin işlendiği özel bir pipo hazırlandı. Trump’ın teşekkür mektubu gönderdiği eserle sanatçı, geleneksel lületaşı işlemeciliğini ABD’de tanıtmayı hedefliyor.

ABD’de son 10 yıldır çalışmalarını sürdüren sanatçı ve iş insanı Burak Servi, ABD Başkanı Donald Trump için portresinin işlendiği özel bir lületaşı pipo tasarladı. ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla hazırlanan eser, Trump’a hediye edildi. Trump’ın hediyenin ardından Servi’ye teşekkür mektubu gönderdiği belirtildi.

TRUMP’IN YÜZ HATLARI LÜLETAŞINA İŞLENDİ

Donald Trump’ın 2025’te ikinci kez göreve gelmesinin ardından tasarım çalışmalarına başladığını belirten Burak Servi, eser için öncelikle yüksek kaliteli lületaşı arayışına girdi. Trump’ın yüz hatlarını ve saç şeklini gerçeğe uygun biçimde yansıtmak için ekibiyle titizlikle çalışan Servi, piponun uç kısmında Cumhuriyetçi Parti’nin rengi olan kırmızıyı tercih etti. Özel akrilik bölüm İtalya’da üretilirken, eser için kırmızı renkli bir kutu da hazırlandı.

Eskişehirli Ustadan Trump’a lületaşından özel hediye, yüzünü pipoya nakşetti

Trump’ın hediyeden duyduğu memnuniyeti mektupla ilettiği, ABD Başkanı ve First Lady Melania Trump imzasını taşıyan başka bir yazıda da ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümüne dikkat çekilerek Servi’ye teşekkür edildiği aktarıldı.

“GELENEKSEL BİR SANATI YENİ NESİLLERE TAŞIMAK İSTİYORUM”

Lületaşı işlemeciliğini geleneksel yöntemlerle çağdaş üretim tekniklerini bir araya getirerek sürdürdüğünü belirten Burak Servi, ABD’de bu sanatın tanınması için çalıştığını söyledi.

Servi, geleneksel el işçiliğini yeni tasarım yöntemleri ve modern pazarlama teknolojileriyle buluşturduğunu belirterek, kaybolmaya yüz tutan lületaşı sanatının farklı ülkelerde tanınmasına katkıda bulunmayı amaçladığını ifade etti.

Trump için hazırladığı eserin kendisi açısından özel bir anlam taşıdığını dile getiren Servi, çalışmanın gelecekte ABD’de Başkanlık Müzesi kapsamında sergilenmesini arzu ettiğini kaydetti.

Eskişehirli Ustadan Trump’a lületaşından özel hediye, yüzünü pipoya nakşetti

LÜLETAŞININ TARİHİ 5 BİN YIL ÖNCESİNE UZANIYOR

Lületaşı ve benzer özellikteki taşların işlenmesinin geçmişi yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Erken Tunç Çağı’na kadar uzanıyor. Doğal nemi sayesinde çıkarıldığında yumuşak olan lületaşı, yüz hatları, saç ve mimik gibi ince ayrıntıların elle şekillendirilmesine olanak tanıyor. Kurudukça sertleşen taş, yontma işleminin ardından doğal balmumuyla işlenerek daha dayanıklı hale getiriliyor.

Gözenekli yapısı ve yüksek emiciliğiyle bilinen lületaşı, yüzyıllardır pipo yapımında kullanılan malzemeler arasında yer alıyor. Servi ise geleneksel zanaatın yeni tasarım yaklaşımları ve dijital pazarlama teknolojileriyle buluşturulmasının farklı üretim olanakları sağlayabileceğini belirtiyor.

30 YILI AŞKIN DENEYİMİNİ ABD’YE TAŞIDI

Eskişehir’de doğup büyüyen Burak Servi, 30 yılı aşkın süredir lületaşı üretimi yapıyor. Genç yaşlarda ailesine ait atölyede ustaların yanında yetişen Servi, yıllar boyunca farklı ülkelerde düzenlenen fuarlara katılarak bu sanatı tanıttı. Eskişehir’de 20 yıl boyunca işlettiği atölyesinde Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere birçok Türk büyüğü ve siyasetçinin portresini büst ve pipo tasarımlarına işledi.

Eskişehirli Ustadan Trump’a lületaşından özel hediye, yüzünü pipoya nakşetti

Son 10 yıldır çalışmalarını ABD’de sürdüren Servi, srv ve IMP markalarının sahibi. Sanatçı, 2009’da kurduğu MeerschaumMarket.com üzerinden kendi tasarımlarının yanı sıra Eskişehirli lületaşı ustalarının eserlerini de ABD’deki müşterilerle buluşturuyor.

Servi, geleneksel Türk el sanatlarından biri olan lületaşı işlemeciliğini ABD’de tanıtmaya devam ettiğini belirterek, bu mirası uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyduğunu ifade ediyor.

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